Подмосковье 08 декабря 2023, 20:55 «Я получила от этой встречи не меньше, чем ребята». Мария Захарова провела паблик-толк с молодежью Подмосковья Более тысячи школьников Подмосковья посетили паблик-толк с Марией Захаровой Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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Центральное событие проекта «Мы будущее. Сила смыслов» состоялось в Московской области. Официальный спикер Мария Захарова провела паблик-ток для подмосковной молодежи и рассказала, что получила от этой встречи не меньше, чем ребята.

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин выступил с приветственным словом, указав, что Подмосковье претендует на лидерство в самых различных областях. Поэтому на встречи с молодежью приглашаются люди, добившиеся успеха в своей карьере.

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«Мария Владимировна Захарова, безусловно, такой человек. Если говорить о коммуникациях, то я вряд ли знаю кого-то, кто сегодня в нашей стране с этим справляется лучше», — подчеркнул Вячеслав Духин.

На встречу приехали ребята со всего Подмосковья. Всего на площадке в Красногорске собралось порядка одной тысячи человек. Среди них школьники, студенты, а также представители молодежных и волонтерских движений.

Одна из важнейших тем встречи — сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. Мария Захарова подчеркнула, что для нее эта тема имеет особый эмоциональный окрас, поскольку связана с детством.

«Вся дорога от Москвы до Головково — в памятниках нашим воинам. Это детское воспоминание со мной всю жизнь», — указала Мария Захарова.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

Она обратила отдельное внимание, что за последние 20 лет возникла необходимость в обновлении и развитии инфраструктуры. Однако при строительстве новых развязок не пострадал ни один памятник.

«И при строительстве новых развязок ни один из них не пострадал — их временно перемещали или укрывали. Вот это — отношение страны, народа, нации к своим героям», — добавила представитель МИД РФ.

Участники мероприятия рассказали Марии Захаровой о своих достижениях и помощи участникам специальной военной операции. Также ребята интересовались — с чего начать изучение политологии, какую литературу следует прочитать, на каких авторов обратить внимание.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

В ходе встречи официальный представитель МИД РФ рассказала, что для нее значит быть патриотом своей страны.

«Нужно полностью искоренять в себе безразличие к тем вопросам, которые являются важными, судьбоносными, сущностными для всей страны и народа, знать историю. Судьба и Родина — едины. Важно понимать, что нас много, мы вместе должны переживать и радости, и горе», — отметила Мария Захарова.

После завершения паблик-толка Мария Захарова адресовала слова благодарности молодежи Подмосковья за их неравнодушие, сочувствие и истинный патриотизм, которые помогают делать регион лучше.

«Я получила от этой встречи не меньше, чем получили ребята. Я им безмерно благодарна за то, что они пришли подготовленными, интересующимися, столько вопросов и все очень искренне», — добавила Мария Захарова.

В заключение она поблагодарила губернатора Московской области Андрея Воробьева за возможность проведения встречи.

Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»

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