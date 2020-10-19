19 октября 2020, 23:27
«Я никогда не жалуюсь». Как работают медики на скорой в пандемию
Скорая помощь в пандемию работает усиленно, у подмосковного фельдшера Дианы — по 20 вызовов в день. Девушка прошлой весной пришла на практику и задержалась на обе волны коронавируса.
Диана пришла работать в скорую весной, будучи еще студенткой. И так сложилось, что последние полгода ее жизнь проходит в этой синей форме.
За сутки фельдшер выезжает примерно на 20 вызовов — и ко всем относится с должным вниманием и заботой.
«Я никогда не жалуюсь. Если что-то с человеком прямо очень плохо, или я вижу ситуацию, что ему плохо — мне от этого тоже тяжело на сердце. Я справляюсь, я просто держу это в себе», — делится Диана.
Как проходит обычный день сотрудницы скорой помощи, смотрите в сюжете «360».