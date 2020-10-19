«Я никогда не жалуюсь». Как работают медики на скорой в пандемию

Источник фото: телеканал «360»

Диана пришла работать в скорую весной, будучи еще студенткой. И так сложилось, что последние полгода ее жизнь проходит в этой синей форме.

Источник фото: телеканал «360»

За сутки фельдшер выезжает примерно на 20 вызовов — и ко всем относится с должным вниманием и заботой.

«Я никогда не жалуюсь. Если что-то с человеком прямо очень плохо, или я вижу ситуацию, что ему плохо — мне от этого тоже тяжело на сердце. Я справляюсь, я просто держу это в себе», — делится Диана.

Источник фото: телеканал «360»

Как проходит обычный день сотрудницы скорой помощи, смотрите в сюжете «360».