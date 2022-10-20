«Написала вам, как психологу». Андрей Воробьев помог жительнице Ногинска после жалобы на бюрократию военкоматов | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 08:48 «Написала вам, как психологу». Андрей Воробьев помог жительнице Ногинска после жалобы на бюрократию военкоматов Губернатор Подмосковья помог матери мобилизованного получить справку

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Жительница Ногинска Светлана Субботина рассказала о сложностях, с которыми столкнулась, пытаясь получить справку о мобилизации сына. Документ выдали только после вмешательства губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. История прозвучала в эфире радио Sputnik.

Светлана призналась, что написала губернатору, не ожидая ответа.

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«Честное слово, я не ожидала, что вы прочитаете мое сообщение. Я его написала просто, как психологу, чтобы, не знаю, выплеснуть это все, что накопилось на душе. И оказалось, что вы прочитали сообщение», — сказала она.

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Женщина безуспешно пыталась получить справку о том, что сына мобилизовали. Но из военкомата отправили в администрацию. В администрации ей сказали, что необходимо предоставить другие справки и доказательство родства с ее сыном.

«Я думаю, что таких случаев у нас много по Московской области. Но неужели нельзя это решать? У вас столько проблем — более глобальных, чем мы со справками. Ну неужели не могут на месте поставить печать и отдать матери?» — спросила Светлана.

Воробьев ответил, что знает о проблеме. И такая история, по его словам, должна стать всем уроком.

«Мне кажется, сейчас мы все должны заметно измениться, чтобы был уже другой уровень вовлеченности, внимания и помощи друг другу. И к матери, которая проводила сына в армию. Мне кажется, на примере вашей справки это такой звонок или урок всем нам. О том, что мы должны меняться, особенно сейчас. Быть единым целым», — сказал он.

В конце беседы Андрей Воробьев пообещал женщине помогать и в дальнейшем, если возникнут другие проблемы.