Извлеченного с полигона в Подмосковье газа хватило бы на электричество целой деревне

С помощью новых технологий там сжигают свалочный газ, чтобы вырабатывать электрическую энергию. Это позволит полностью закрыть потребности в ней на комплексе по переработке отходов.

За четыре месяца сотрудники компании «РТ-Инвест» извлекли со старого полигона уже три миллиона кубометров углекислого газа и метана.

Объема собранного газа может хватить для электроснабжения 60 домов. Ежедневно начиная с июля перерабатывают по 30 тысяч кубических метров свалочного газа.

Когда завершится дегазация и очистка территории от фильтрата, участок законсервируют. Там запустят современный комплекс по переработке отходов. Через него сможет проходить минимум 450 тысяч тонн мусора в год.

Но прежде — полная дегазация

Через 20 скважин безопасным для окружающей среды способом каждый день извлекают метан, углекислый газ, примеси азота и сероводорода.

Система фильтрации позволяет убрать вредные вещества. Затем свалочный газ сжигают на факельной установке, и это безопасно для окружающей среды. Систему задействовали Россия и другие страны.

На третьем этапе газопоршневая станция помогает генерировать из свалочного газа электроэнергию.

Давно ли там свалочный газ?

Свалочный газ копился на полигоне с 2007 года. Местные жители жаловались на неприятный запах. Необходимо было начинать с ним бороться. Эту задачу взяли на себя специалисты «РТ-Инвест».

Сегодня вместе с дегазацией в «Храброво» достраивают четвертый комплекс по переработке отходов компании «РТ-Инвест». Там из мусора выделят 24 полезные фракции. Они станут вторсырьем, и их применят для производства новой продукции.

Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Тогда не было технологий переработки отходов. Они по старинке хранились в земле. К началу лета этого года в области закрыли 29 полигонов, а к зиме 2021-го не останется ни одного.

Сейчас им на смену пришли безопасные комплексы переработки отходов. Московскую область уже называли российским лидером по темпам мусорной реформы.