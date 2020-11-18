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    18 ноября 2020, 16:02

    Извлеченного с полигона в Подмосковье газа хватило бы на электричество целой деревне

    Анастасия Аброськина

    До конца года на месте старого подмосковного полигона «Храброво» запустят безопасный комплекс переработки отходов. Сейчас там продолжаются работы по дегазации, или полному извлечению свалочного газа. Менее чем за полгода откачать смогли столько, что цифры сравнимы с объемом электроснабжения деревни Храброво в месяц.
    Извлеченного с полигона в Подмосковье газа хватило бы на электричество целой деревне | Изображение 1

    С помощью новых технологий там сжигают свалочный газ, чтобы вырабатывать электрическую энергию. Это позволит полностью закрыть потребности в ней на комплексе по переработке отходов.

    За четыре месяца сотрудники компании «РТ-Инвест» извлекли со старого полигона уже три миллиона кубометров углекислого газа и метана.

    Объема собранного газа может хватить для электроснабжения 60 домов. Ежедневно начиная с июля перерабатывают по 30 тысяч кубических метров свалочного газа.

    Извлеченного с полигона в Подмосковье газа хватило бы на электричество целой деревне | Изображение 2

    Когда завершится дегазация и очистка территории от фильтрата, участок законсервируют. Там запустят современный комплекс по переработке отходов. Через него сможет проходить минимум 450 тысяч тонн мусора в год.

    Но прежде — полная дегазация

    Через 20 скважин безопасным для окружающей среды способом каждый день извлекают метан, углекислый газ, примеси азота и сероводорода.

    Извлеченного с полигона в Подмосковье газа хватило бы на электричество целой деревне | Изображение 3

    Система фильтрации позволяет убрать вредные вещества. Затем свалочный газ сжигают на факельной установке, и это безопасно для окружающей среды. Систему задействовали Россия и другие страны.

    На третьем этапе газопоршневая станция помогает генерировать из свалочного газа электроэнергию.

    Давно ли там свалочный газ?

    Свалочный газ копился на полигоне с 2007 года. Местные жители жаловались на неприятный запах. Необходимо было начинать с ним бороться. Эту задачу взяли на себя специалисты «РТ-Инвест».

    Извлеченного с полигона в Подмосковье газа хватило бы на электричество целой деревне | Изображение 4

    Сегодня вместе с дегазацией в «Храброво» достраивают четвертый комплекс по переработке отходов компании «РТ-Инвест». Там из мусора выделят 24 полезные фракции. Они станут вторсырьем, и их применят для производства новой продукции.

    Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Тогда не было технологий переработки отходов. Они по старинке хранились в земле. К началу лета этого года в области закрыли 29 полигонов, а к зиме 2021-го не останется ни одного.

    Сейчас им на смену пришли безопасные комплексы переработки отходов. Московскую область уже называли российским лидером по темпам мусорной реформы.