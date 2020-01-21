Известный скульптор из Балашихи не сумел рассчитаться с долгами за ЖКХ. Теперь ему помогут

Скульптор из Балашихи пытается расплатиться с долгами за ЖКХ. Святослав Захлебин получает 13 тысяч рублей пенсии и не может содержать сразу квартиру и мастерскую. У него есть долг за коммунальные услуги в размере 23 тысяч рублей.

По словам художника, помещение для работы когда-то выделила сама Екатерина Фурцева. Творец успешно справился с задачей министра культуры — изобразить героев революции.

Источник фото: телеканал «360»

Это было тестовое задание. Следом посыпались заказы на военные мемориалы. Два из них до сих пор стоят в Балашихе: в микрорайоне Купавна и у ДК «Саввино». Здесь Святослав Федорович изобразил семью солдата. Гранитную глыбу сначала уменьшали напалмом, затем скульптор и несколько помощников работали долотом.

Источник фото: телеканал «360»

Скульптор работает в разных жанрах, но считает: портреты — его конек.

Источник фото: телеканал «360»

Творит Захлебин более полувека. За его плечами около 300 работ. В последние годы заказов все меньше, а преподавать не дает здоровье. Между тем у пенсионера накопился долг — 23 тысячи за вывоз мусора и капитальный ремонт. Как помочь художнику получить прибавку к пенсии, теперь думают в городском Совете депутатов.

Он принес полностью комплект документов, которые у него есть, в том числе грамоты, награды от министра СССР, и мы предполагаем отправить дополнительный запрос в социальную защиту для того, чтобы выяснить, возможно ли ему присвоить звание ветерана труда», — сказала Ульяна Кондрякова, член Совета депутатов городского округа Балашиха.

Источник фото: телеканал «360»

9 мая у скульптуры Святослава Захлебина появятся горы цветов. 75-летие Победы для мастера — важная дата. Его родители — фронтовики. Скульптор надеется рассчитаться с коммунальщиками, чтобы ничто не омрачило великий праздник.