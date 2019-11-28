Известный пианист провел благотворительный концерт в Солнечногорске

Подмосковный пианист Сеня Сон выступил Солнечногорске. На благотворительный концерт он пригласил жителей округа, в том числе местных врачей.

Пианист начал покорять Европу почти четверть века назад. До сих пор помнит свой дебют в Мадриде. Для простоты вместо Семена Аркадьевича назвался Сеней. Но оставил звучную фамилию — Сон. Музыкант объездил весь Старый Свет и Латинскую Америку. Однажды выступил даже в Африке. А теперь пианист устроил благотворительный концерт в Солнечногорском городском округе, где сам и живет.

Сеня Сон пригласил на выступление и врачей Солнечногорска. Так он решил отблагодарить их за нелегкий труд. На почетном месте — стоматолог. Свои зубы маэстро доверяет только этому доктору. Оказывается, Сеня Сон тоже умеет исцелять.

Источник фото: телеканал «360»

«Он еще больше для меня является человеком, который мне помогает духовно восстановиться после трудового дня. Если я лечу зуб, Сеня лечит душу», — поделился Иван Ефремцев, стоматолог.

Сеня Сон исполняет классику в современном варианте. В каждый шедевр добавляет свежие джазовые ноты. Музыкой Баха и Моцарта можно вдохновляться бесконечно, признается пианист. А вот благодаря Бетховену он катается на серебристом «Мерседесе». Десять лет назад пианист сыграл в немецком офисе компании. За яркое выступление ему подарили этого железного коня.

Источник фото: телеканал «360»

«На этой машине ездят самые близкие мои друзья, потому что, вы понимаете, атмосфера такая, которая располагает к доверительному разговору. И вот эту машину любил Евгений Крылатов. Здесь у него зарождалась тоже музыка», — рассказал пианист корреспонденту «360».

Балалаечник из Солнечногорска стал победителем молодежных Дельфийских игр Подробнее

Сеня Сон и сам пишет музыку. К примеру, в начале 1990-х сочинил отбивку к капитал-шоу «Поле чудес». Ну, а сейчас пианист готовится к новым выступлениям. В следующем году его ждут со своей сольной программой в Испании и во Франции.