Подмосковье 10 ноября 2022, 10:45 Известный пианист Фредерик Кемпф выступит в музее-заповеднике в Клину

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Один из самых известных пианистов мира. британец Фредерик Кемпф, выступит в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину 20 ноября. Он исполнит произведения Бетховена, Шопена и Рахманинова.

Фредерик Кемпф родился в семье японки и немца и начал учиться игре на фортепиано в четыре года. Его дебют состоялся в восемь лет — он исполнил один из концертов Моцарта с Лондонским филармоническим оркестром. Мир признал музыканта в 1998 году в Москве — тогда ему присудили премию на международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

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Гастрольный график музыканта расписан на несколько лет вперед — он дает более 150 концертов ежегодно. Концерт в музее-заповеднике начнется в 16:00.

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