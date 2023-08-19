Подмосковье 19 августа 2023, 18:51 Блогер Влад Кобяков присоединился к подмосковной акции по сбору помощи для участников СВО Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Всемирный день гуманитарной помощи отмечают 19 августа. В знаменательный день активисты движения «Волонтеры Подмосковья» организовали сбор необходимых вещей для жителей Донбасса и участников СВО. К акции присоединился известный блогер Влад Кобяков, он передал две коробки с медикаментами для военнослужащих.

В апреле 2022 года интернет-звезда встретился с воспитанниками Гимназии имени Примакова в Одинцове. Блогер поднял тему помощи и волонтерства, тем самым вдохновив ребят на создание проекта «Доброе дело». Идею учеников поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, и с того момента в регионе проходит масштабный сбор поддержки для Донбасса и бойцов на передовой.

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«Я восхищен, как много людей приходит, как много всего полезного и важного они приносят. Мой вклад сегодня небольшой, но я рад, что могу использовать свой ресурс блогера, чтобы об этой акции узнали как можно больше людей. А еще я очень горжусь, что находился у истоков такой большой и важной истории, что смог каким-то образом поспособствовать, поддержать. И я обязательно продолжу это делать», — подчеркнул Влад Кобяков.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, с каждым днем все больше неравнодушных граждан включаются в работу по сбору помощи для российских солдат. Кроме того, добровольцев обучают плетению маскировочных сетей, а также изготавливают сухой душ и нашлемники. Юные жители Подмосковья тем временем пишут письма бойцам со словами поддержки.

«Всегда приятно, когда к нашей акции присоединяются молодые и активные ребята. Влад Кобяков проводит для подмосковных детей и молодежи масштабные мероприятия, концерты, а сегодня он принес помощь для наших защитников. За все время акции „Доброе дело“ на новые территории было собрано и отправлено почти пять тысяч тонн всего самого необходимого», — подчеркнула она.

Сегодня в регионе работает 81 пункт сбора полезных товаров как для жителей новых территорий, так и для участников СВО. Также в проекте активно участвует и бизнес: бинты и жгуты от «Газпрома», средства личной гигиены и медицинские антисептики от компании Estel, свежая выпечка от «Каравая-СВ», сладости от «Раменского Кондитерского Комбината» и многое другое. Полученные продукты и товары передают в распределительный центр в Балашихе, откуда волонтеры отправляют грузы всем нуждающимся.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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