Известные эксперты провели мастер-классы в МГОУ | 360°

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Известные эксперты провели мастер-классы в МГОУ

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Встреча студентов медицинского и юридического факультетов МГОУ с адвокатом и государственным деятелем Павлом Астаховым состоялась 21 сентября. Занятия провели и другие известные эксперты.

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«Профессия юриста схожа с профессией врача. Мы знаем, что есть адвокатская тайна и есть врачебная тайна, которые и юристы, и врачи обязаны соблюдать. Общее в наших профессиях и то, что мы утешаем людей. Врач — тот, кто всегда утешает пациента. Вместе с тем и юрист, защищая право клиента на жизнь, доброе имя, честь и достоинство, тоже утешает человека», — отметил Астахов.

Мастер-классы для студентов также провели старший научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии Российской академии наук Татьяна Шведчикова и специалист технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики Следственного комитета России, полковник юстиции Михаил Шувалов.

Эксперты отметили значимость изучения междисциплинарных предметов в профессиональном становлении и развитии будущих специалистов.

С 1 сентября на базе медицинского факультета МГОУ открылся Медико-биологический институт для подготовки врачей и проведения исследований. Губернатор Андрей Воробьев отметил этот важный шаг для подготовки медицинских кадров в Подмосковье.

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