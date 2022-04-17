Известные боксеры присоединились к гуманитарной акции «Доброе дело» в Чехове

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, продолжается. В пункт приема вещей в школе № 3 городского округа Чехов ученики, родители, педагоги и неравнодушные жители принесли более 500 килограммов вещей, продуктов и предметов первой необходимости за два дня.

В ближайшие дни гуманитарный груз отправится в Донецкую и Луганскую народную республику для местных жителей и эвакуированных с линии соприкосновения. Особый вклад в работу пункта приема внесли участник движения «Юнармия», обучающиеся в этой школе.

Один из учеников рассказал, что до этого в учебном заведении проводили акцию в поддержку российских военных. Участники молодежного движения выдвигали инициативы, чем дополнить посылки для участников спецоперации,

«В этой акции мы тоже приняли участие — принесли некоторые товары, продукты, которые нужны людям. Добро нужно делать в любом случае, потому что оно всегда вернется. Не важны национальность и гражданство — каждый человек может нуждаться в помощи», — отметил школьник.

К акции «Доброе дело» присоединились победитель чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр по боксу Александр Поветкин, а также чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд.

Спортсмены отметили, что сейчас всех россиян волнует ситуация на Украине, поэтому такие гуманитарные акции необходимы.

«Мы помогаем детям нашей братской Донецкой республики. Отправляем вещи и питание. Очень здорово, что такие акции появляются в каждом городе и Московская область — не исключение. Андрей Юрьевич запустил прекрасную акцию. Все с большим удовольствием поддерживают это», — заявил Григорий Дрозд.

Александр Поветкин поддержал слова коллеги: «Здорово, что наш губернатор предложил сделать такую акцию. Я думаю, что это большая помощь детям, да и всему Донбассу».

Одним сбором гуманитарной помощи добрые дела не закончились. Участники благотворительной акции высадили около школы аллею из яблонь.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что к сбору гуманитарной помощи сегодня могут присоединиться все жители региона.

«Прекрасная акция, придуманная нашим губернатором, Андреем Юрьевичем Воробьевым. Сегодня мы вместе с нашими знаменитыми спортсменами и главой городского округа Чехов Передали жителям ЛНР и ДНР продукты, предметы первой необходимости. Спортсмены показали, что они сегодня вместе со страной, с президентом, с губернатором, что это единая большая команда. Так было и так будет всегда. «, — рассказал министр.

Посадку яблонь Дмитрий Абаренов назвал символичным. Он пояснил, что когда деревья подрастут, то станут настоящим украшением школы.

Отправить помощь жителям Донбасса может любой житель Московской области. Гуманитарные пункты помощи открыты по всему региону. С конца февраля Московская область отправила в Донбасс более 900 тонн гуманитарного груза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в минувшую субботу, 16 апреля, дал официальный старт акции «Доброе дело». Глава региона привез в пункт сбора в Первомайской школе городского округа Истра гуманитарную помощь для детей, которую отвезут в Донбасс.

«Мне кажется, сейчас вряд ли кто-то может остаться в стороне», — отметил глава региона.

Пункты сбора по гуманитарной помощи для жителей Донбасса по инициативе учеников гимназии имени Примакова открыли во всех школах Московской области.