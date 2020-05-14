Известному конструктору Владимиру Трусову исполнилось 78 лет

14 мая исполнилось 78 лет Владимиру Трусову, известному конструктору и организатору производства систем управляемого ракетного оружия для военно-воздушных сил и ВМФ страны. Владимир Николаевич больше 45 лет отдал работе на государственном предприятии оборонного значения в Дубне.

Владимир Трусов родился 14 мая 1942 года в городе Махачкале. Он прошел путь от техника-технолога до гендиректора крупного государственного конструкторского бюро военно-промышленного комплекса России. Под руководством Владимира Николаевича создаются и поступают на вооружение образцы высокоточных стратегических крылатых ракет авиационного базирования и ракет класса «воздух-земля», «море-море» для фронтовой авиации и военных кораблей.

С 1968 года Владимир работал в машиноконструкторском бюро «Радуга», где занимал различные должности — инженера отдела проектов, ведущего конструктора темы, главного конструктора. С 1993 года Владимир Трусов стал руководителем МКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка в Дубне. По инициативе Владимира Николаевича разработаны и реализуются программы соцобеспечения работников и ветеранов предприятия, благотворительные проекты.

Владимир Трусов — автор более 30 изобретений и более 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, почетный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук.

27 сентября 2017 года Владимиру Николаевичу было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области». Также он награжден орденом Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ведомственными наградами и наградами Московской области. Владимир Трусов — заслуженный машиностроитель Российской Федерации и почетный гражданин города Дубны (с 2002 года).