Подмосковье 14 мая 2023, 10:37 Известному конструктору и почетному жителю Подмосковья Владимиру Трусову исполнился 81 год

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Известный конструктор, организатор систем управляемого ракетного оружия и почетный житель Подмосковья Владимир Трусов отметил 81-летие. Он занимается разработкой и созданием стратегических ракет и другого оружия.

Владимир Трусов более 45 лет проработал на государственном предприятии оборонного значения в Дубне. Он прошел путь от техника-технолога до генерального директора крупного конструкторского бюро военно-промышленного комплекса России. Под его руководством создают образцы высокоточных стратегических крылатых ракет и другого оружия. По инициативе Трусова были разработаны программы социального обеспечения работников и ветеранов предприятия и благотворительные проекты.

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Владимир Трусов — почетный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, автор свыше 30 изобретений и 200 научных и опытных работ.

Сейчас конструктор трудится в конструкторском бюро «Радуга». Награжден орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, а также ведомственными наградами и наградами Подмосковья. В 2017 году он получит статус почетного жителя региона.

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