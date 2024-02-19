Подмосковье 19 февраля 2024, 15:25 Изостудия «Колорит» в Мытищах отметила 35-й юбилей Unsplash

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Изостудия-мастерская «Колорит» отметила свой 35-й день рождения. Мероприятие состоялось в зале Дворца молодежи «Импульс».

На юбилее школы творчества и мастерства присутствовали воспитанники, их родители, выпускники и подготовительная группа. За время своего существования изостудия выпустила более двух тысяч выпускников. Около ста из них стали профессионалами в области живописи, архитектуры, дизайна.

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В фойе дворца работала большая выставка работ воспитанников «Колорита».

Изостудия и сейчас продолжает активную работу. Ребята участвуют в различных конкурсах и являются лауреатами многочисленных муниципальных, региональных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей.

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