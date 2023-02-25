Подмосковье 25 февраля 2023, 15:18 Изоляцию заменили на трубопроводах в Пущине

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На трубопроводах в Пущине заменили изоляцию. Это позволит снизить теплопотери до 80%.

«Материалы укладываются в три слоя: теплоизоляционный материал, рубероид и стеклоткань. Дополнительно стеклоткань мы промазываем слоем масляной краски для обеспечения защиты от влаги», — объяснил инженер участка тепловых сетей МУП «ТВК г. Пущино» Игорь Гуськов.

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Замена теплоизоляции возможна в течение всего отопительного периода. Такие работы проводят без отключения абонентов от теплоснабжения.

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