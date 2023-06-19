Подмосковье 19 июня 2023, 20:37 Изобретатель из Орехово-Зуева создал студию звукозаписи для космических станций

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Резидент творческой усадьбы «Гуслица» из городского округа Орехово-Зуево Дмитрий Шалевич изобрел и запатентовал устройство для записи звука и видео на космических станциях. Мужчина планирует отправить на орбиту десятки музыкальных инструментов.

Орбитальная студия позволяет в дистанционном режиме записывать звук и видео в космических станциях и в спутниках. Также с помощью изобретения можно создавать эффекты для проектов виртуальной реальности. Внутри устройства находятся роботы, которые повторяют действия музыкантов с Земли и воспроизводят мелодии в условиях космоса.

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Записанные на орбите материалы используют создатели кино и артисты для творческих идей. В будущем Дмитрий планирует отправиться в космос сам и записать музыку в открытом пространстве.

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