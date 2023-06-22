Подмосковье 22 июня 2023, 12:14 Изображение Ржевского мемориала выложили из свечей на памятной акции в Звездном Городке

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Ежегодная акция «Свеча памяти» прошла в Звездном Городке в четвертый раз. На мероприятии зажгли картину, выложенную более чем из пяти тысяч свечей, в память о тех, кто защищал родину в годы Великой Отечественной войны.

В этом году акция прошла на площади перед Домом космонавтов. Участники выложили из свечей изображение Ржевского мемориала, посвященного памяти советских солдат, павших в боях в 1942–1943 годах.

Ежегодно «Свеча памяти» проходит 22 июня в четыре часа утра. Традиционно мероприятие завершается заупокойной литией, минутой молчания и церемонией возложения цветов к мемориальному комплексу.

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