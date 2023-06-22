Подмосковье 22 июня 2023, 12:32 Изображение памятника воину-освободителю из 4 тысяч свечей выложили в Можайске

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Акцию «Свеча памяти» провели в Можайске. Из четырех тысяч огней волонтеры выложили картину «Ради жизни на Земле».

Огни более четырех тысяч свечей зажгли картину «Ради жизни на Земле», которую выложили на Октябрьской площади у памятника воину-освободителю. Солдат, закрывающий собой ребенка, и надпись «Можайск помнит» — дань памяти всем павшим на полях сражений, загубленным в концлагерях, убитым фашистами и умершим от голода в тылу.

Всероссийская акция «Свеча памяти» проходит ежегодно 22 июня. В мероприятии участвуют активисты, волонтеры, юнармейцы, общественные деятели и ветераны. Традиционно мероприятие завершается минутой молчания и церемонией возложения цветов к мемориалам.

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