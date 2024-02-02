Подмосковье 02 февраля 2024, 12:31 Изношенный участок теплосетей заменили в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Продолжаются работы по модернизации сетей теплоснабжения в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Вблизи дома № 22 специалисты заменили один из самых изношенных участков основного трубопровода протяженностью 300 метров.

Новую конструкцию смонтировали заранее, чтобы жители не испытывали неудобств при отключении коммуникаций. Ремонтные работы поделили на два этапа: в первый день переподключили отопление, во второй — горячее водоснабжение. Трубы заменили на оцинкованные отечественного производства, которые прослужат более 50 лет.

Реклама

«Переврезка каждого участка заняла несколько часов, так что жители, которые в это время отсутствовали дома, не испытывали неудобства. В замене теплосетей задействовали шесть человек и при необходимости подключали к работам экскаватор-погрузчик», — рассказал начальник ремонтного участка Андрей Кокарев.

Весной в микрорайоне Выстрел заменят еще 12 километров теплотрассы в рамках капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».