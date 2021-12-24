Измерить пульс по видео: программа студентов из Дубны стала лучшей на международной IT-олимпиаде

Студенты института системного анализа и управления Университета «Дубна» Даниил Андреев и Михаил Мурунов заняли первое место на XIII Международной олимпиаде по информационным технологиям «IT-Планета 2020/21». На конкурс они выставили программу, которая измеряет пульс человека по его видеоизображению.

Пока программа работает только на стационарных компьютерах и ноутбуках, но изобретатели пообещали, что в будущем адаптируют ее для мобильных телефонов.

Система обрабатывает изображение человека, которое получает через веб-камеру. Анализируя полученные данные она определяет пульс того, кто перед ней стоит.

«На основе данных того, как покачивается голова вверх-вниз, — все это говорит о том, какой у человека пульс. Программа считает сердечные сокращения, отфильтровывает те, которые происходят в процессе дыхания», — пояснили изобретатели.

По словам Михаила Мурунова, студенты испытывали свое изобретение на себе. Для того чтобы сравнить разницу в скорости пульса, молодой человек измерял свое состояние до и после физических нагрузок. Программа показала, что разница в скорости сердцебиения действительно есть.

Ребята признались, что разработка далась нелегко. Они ликвидировали десятки неполадок, но довели дело до конца.

Благодаря победе на IT-олимпиаде они получили стажировку в крупной компании. Друзья признались, что будущее свое видят по-разному. Один хочет стать руководителем проектов, а другой — разработчиком, чтобы создавать то, что ему нравится.