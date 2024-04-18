Подмосковье 18 апреля 2024, 21:41 Изменить закон о старостах в Подмосковье предложили в Мособлдуме Аппарат фракции КПРФ в Московской областной Думе

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Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков принял участие в выездном заседании, которое прошло в администрации городского округа Солнечногорск. Участники встречи обсудили перспективы эффективного сотрудничества муниципальных образований с подмосковными сельскими старостами.

По словам Барсукова, комитет уделяет большое внимание территориальным общественным самоуправлениям.

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«Для того чтобы укрепить институт старост, в прошлом году Московская областная дума внесла изменения в региональный закон о праздничных и памятных датах и был установлен праздничный день — 23 октября, День сельского старосты», — рассказал Барсуков.

Также Комитет выступил с инициативой внести поправку в закон о старостах, по которому житель, не имеющий прописки в населенном пункте, не может избираться старостой.

«Житель, обладающий недвижимостью в населенном пункте, но не имеющий прописки, имеет право принимать участие в выборах старосты поселения и участвовать в местных сходах самоуправления», — заключил Барсуков.

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