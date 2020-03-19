Изменить каждый округ Подмосковья к лучшему. В регионе обновят составы Общественных палат

В Подмосковье стартовала подготовка к обновлению составов муниципальных Общественных палат. Они помогают обеспечить взаимосвязь между жителями и органами местного самоуправления. Полномочия действующих палат закончится в июле 2020 года.

Войти в новый состав смогут жители, готовые участвовать в общественной жизни. Выдвинуть кандидатуру разрешено не только отдельным лицам, но и представителям некоммерческих организаций или целых инициативных групп. Например, если родительский комитет школы увидит потребность в капитальном ремонте здания, его участники смогут предложить человека, который представит их интересы на уровне всего округа.

Этап выдвижения — с 16 марта по 15 апреля. Дальше определят площадки для презентаций, а это уже станет возможностью открыто заявить о себе.

«Рассказать о желании можно в администрации округа. Затем потребуется подготовить презентацию о своей общественной работе, намеченных планах и предложениях. В день голосования надо привести на избирательный участок как можно больше сторонников», — объяснила участник Общественной палаты в Лыткарине Татьяна Иванова.

Состав палаты сформируют на основании итогов голосования. При этом избрать нельзя будет людей без регистрации в Подмосковье, а также членов партий и граждан с судимостью.

Муниципальные Общественные палаты состоят из нескольких частей. Первую треть выбирает губернатор, вторую — областная Общественная палата, а еще 15 участников утверждают в Совете депутатов городского округа.

Составы всех плат сформируют до 30 июня, а уже с первого дня следующего месяца они проведут пленарные заседания. Когда в каждом округе утвердят председателя Общественной палаты и регламент работы, полномочия старых составов прекратятся.

Общественная работа не освободит от профессиональной деятельности. Из-за этого потребуется заранее подумать, удастся ли сочетать ее с рабочим графиком.