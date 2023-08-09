Подмосковье 09 августа 2023, 13:50 Измененное из-за взрыва движение автобусов восстановили в Сергиевом Посаде Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Около 30 автобусных маршрутов изменили в Сергиевом Посаде из-за взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Все ограничения были сняты, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве добавили, что на маршрутах возможны задержки из-за перемещения спецтехники.

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Взрыв произошел на территории завода в Сергиевом Посаде на складе пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Пострадавших навестил губернатор региона Андрей Воробьев. Он сообщил, что все они получат необходимую помощь, в том числе те, чьи квартиры задела ударная волна.

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