14 июня 2023, 16:25
«Изменения во всех сферах». Игорь Брынцалов — о выдвижении Андрея Воробьева на выборах в Подмосковье
Председатель Мособлдумы поддержал кандидатуру Андрея Воробьева на выборах губернатора
Выборы губернатора Московской области служат определением курса развития региона на следующие пять лет, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он поддержал кандидатуру Андрея Воробьева на предстоящих выборах, которые пройдут в сентябре.
Спикер согласился с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком в том, что действующий губернатор Московской области доказал компетентность, ответственность и эффективность на посту за 10 лет работы. По многим показателям Подмосковье является одним из ведущих регионов страны.
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«Главный принцип регионального отделения партии — работа в команде губернатора. За последние 10 лет мы убедились в том, что только совместными усилиями можно добиться качественных изменений во всех сферах нашей жизни», — отметил Игорь Брынцалов.
Ранее депутаты «Единой России» выдвинули Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Подмосковья.
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Андрей Воробьев
Мособлдума
«Единая Россия»
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