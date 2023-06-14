Подмосковье 14 июня 2023, 16:25 «Изменения во всех сферах». Игорь Брынцалов — о выдвижении Андрея Воробьева на выборах в Подмосковье Председатель Мособлдумы поддержал кандидатуру Андрея Воробьева на выборах губернатора Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Выборы губернатора Московской области служат определением курса развития региона на следующие пять лет, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он поддержал кандидатуру Андрея Воробьева на предстоящих выборах, которые пройдут в сентябре.

Спикер согласился с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком в том, что действующий губернатор Московской области доказал компетентность, ответственность и эффективность на посту за 10 лет работы. По многим показателям Подмосковье является одним из ведущих регионов страны.

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«Главный принцип регионального отделения партии — работа в команде губернатора. За последние 10 лет мы убедились в том, что только совместными усилиями можно добиться качественных изменений во всех сферах нашей жизни», — отметил Игорь Брынцалов.

Ранее депутаты «Единой России» выдвинули Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Подмосковья.

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