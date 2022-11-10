Подмосковье 10 ноября 2022, 13:47 Изменения в закон о межбюджетных отношениях внесли в Подмосковье Unsplash

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Проект о внесении изменений в закон «О межбюджетных отношениях в Московской области» одобрили в Мособлдуме. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«Законопроект предусматривает ряд изменений в межбюджетных отношениях, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и совершенствование бюджетного процесса», — сказала Наталия Масленкина.

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С 2023 года в Подмосковье будет скорректирован порядок расчета налогового потенциала муниципальных бюджетов при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов. Изменится коэффициент для взимания субсидий в областной бюджет. Если в 2022 году он составляет 1,6-кратный средний размер подушевого уровня расчетных доходов городских округов, то с 2023 года будет 1,9. Зафиксирован также алгоритм расчета дополнительного норматива отчислений от НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей.

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Законодательные изменения вступают в силу с 1 января 2023 года и распространяются на правовые отношения, возникшие при составлении бюджета Московской области и бюджетов городских округов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.