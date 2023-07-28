Подмосковье 28 июля 2023, 11:54 Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 30 июля Минтранс Подмосковья

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График движения пригородных поездов на Рижском и Курском направлении МЖД изменится 30 июля. Это необходимо для проведения работ к запуску МЦД-4.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 30 июля с 05:00 до 20:00 закроется путь на Подольск на участке от Рижской до Курского вокзала. В это время поезда будут следовать по пути на Нахабино. При этом интервала движения на центральном участке увеличится до одного часа.

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Также на Рижском направлении интервал движения увеличится до 40 минут, а часть поездов со стороны Нахабино будут следовать до Стрешнево. На Курском направлении интервал движения увеличится до 30 минут, а часть поездов со стороны Подольска будет следовать до Царицыно, Перервы и Курского вокзала. У некоторых электричек изменится режим остановок

Узнать измененное расписание можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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