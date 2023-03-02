Подмосковье 02 марта 2023, 11:20 Изменения в правила противопожарного режима вступили в силу в Подмосковье

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С 1 марта в Московской области вступили в силу изменения в правила противопожарной безопасности. Курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов пояснил значимые моменты для лесного хозяйства.

«Важный момент для лесного хозяйства — изменились требования в части ширины противопожарной преграды — ширина минерализованной полосы, отделяющей лес от используемой прилегающей к нему территории, увеличена с 0,5 метра до 1,4 метра», — сообщил Филимонов.

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Он также подчеркнул, что в населенных пунктах, подверженных лесным пожарам, необходимо обновить минерализованные полосы шириной не менее десяти метров.

Кроме того, владельцы, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, должны расчистить ее от сухой травянистой растительности и других горючих материалов. Сделать это необходимо после схода снежного покрова и до установления дождливой осенней погоды.

«С 8 июня 2022 года увеличены штрафы за пожары. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждане заплатят штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, должностные лица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 400 тысяч рублей», — пояснил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

В случае, если нарушение правил повлечет за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, штраф может составить до двух миллионов рублей.

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