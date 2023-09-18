Подмосковье 18 сентября 2023, 13:06 «Изменения к лучшему». Омбудсмен Фаевская — о переизбрании Андрея Воробьева в Подмосковье Омбудсмен Фаевская: выборы в Подмосковье показали доверие к Андрею Воробьеву Фотограф Константин Семенец

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила губернатора Андрея Воробьева со вступлением на должность. Она напомнила, что за него проголосовало 83,68% жителей региона.

«Итоги голосования говорят сами за себя, жители Подмосковья доверяют нашему губернатору и его команде и видят существенные изменения к лучшему. Поздравляю Андрея Юрьевича со вступлением в должность и желаю дальнейших успехов на высоком государственном посту и достижения поставленных целей», — заявила Фаевская.

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Явка в регионе составила 60,53%.

Во время присяги Воробьев поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».

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