18 сентября 2023, 13:06
«Изменения к лучшему». Омбудсмен Фаевская — о переизбрании Андрея Воробьева в Подмосковье
Омбудсмен Фаевская: выборы в Подмосковье показали доверие к Андрею Воробьеву
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила губернатора Андрея Воробьева со вступлением на должность. Она напомнила, что за него проголосовало 83,68% жителей региона.
«Итоги голосования говорят сами за себя, жители Подмосковья доверяют нашему губернатору и его команде и видят существенные изменения к лучшему. Поздравляю Андрея Юрьевича со вступлением в должность и желаю дальнейших успехов на высоком государственном посту и достижения поставленных целей», — заявила Фаевская.
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Явка в регионе составила 60,53%.
Во время присяги Воробьев поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».
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Андрей Воробьев
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