Изменения градостроительного законодательства в Подмосковье обсудят 26 февраля

Научно-практическая конференция «Изменения в градостроительном законодательстве — 2021» пройдет в Центральном доме архитекторов в Москве 26 февраля. Она организована комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области совместно с Союзом архитекторов России и Ассоциацией проектировщиков Подмосковья.

Основной темой конференции станет закон о комплексном развитии территорий, принятый в конце 2020 года. Собравшиеся обсудят, как он будет работать в новых реалиях, как на практике отразится на градостроительной деятельности.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина расскажет о причинах возникновения необходимости разработки мастер-планов развития территорий и обсудит со специалистами отрасли основные проблемы, с которыми на практике сталкиваются проектировщики при разработке стратегических документов. Другие спикеры поделятся мнением по поводу различных аспектов реализации закона КРТ в Московской области.

Во второй части конференции будут представлены стандарты качества жилищного строительства. Эксперты обсудят новые принципиальные требования к проектам новостроек, которые будут разработаны с учетом актуальных запросов жителей Московской области и появятся в регионе в ближайшее время.

Конференция пройдет 26 февраля, начало в 12:00, в Центральном доме архитекторов в Москве. Следить за трансляцией можно будет на онлайн-платформе. Регистрация на конференцию доступна по ссылке.