Подмосковье 26 апреля 2023, 12:26 Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях изменится с 29 апреля ОА"Центральная ППК"

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Пассажиров Подмосковья предупредили о значительном изменении в расписании поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях. Данные предоставила компания ЦППК.

Изменения продлятся с 3:00 29 апреля до 3:00 8 мая. В этот период поезда не будут ходить на центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами.

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На Белорусском направлении увеличатся интервалы до 20 минут в часы пик и до 30-40 минут в остальное время. Часть поездов будет выведена из расписания, оставшиеся будут следовать без остановки на станциях Тестовская (если ехать из Москвы) и Беговая (в обе стороны).

На Савеловском направлении 29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая не будет движения от Савеловского вокзала до Лобни. Интервал в остальное время будет увеличен до 1,5 часа. Более подробно изучить изменения в расписании движения поездов можно на сайте Центральной ППК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте опроса жителей Подмосковья для своего обращения. Ответы на все волнующие вопросы респонденты получат во время традиционного обращения главы региона.

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