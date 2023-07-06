Подмосковье 06 июля 2023, 21:33 Расписание движения электричек на Горьковском направлении МЖД изменится с 10 по 12 июля Минтранс Подмосковья

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График движения электропоездов на Горьковском направлении МЖД изменят в период с 10 по 12 июля, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Корректировки в расписании связаны с работами по реконструкции станции Железнодорожная перед запуском МЦД-4.

В дни проведения мероприятий по ремонту с 21:00 до 5:00 по московскому времени закроют один из главных путей на станции Железнодорожная. После 20:00 ограничат движение на участке «Реутово — Железнодорожная», интервалы увеличат до 30-40 минут.

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Рейсы из Москвы после 20:30 до окончания движения и в Москву после 22:30 проследуют без остановки на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЦППК.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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