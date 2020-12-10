Изъятые в Подмосковье земли выставят на торги в начале 2021 года

Почти 446 гектаров земель, которые изъяли у недобросовестных подмосковных собственников, выставят на торги в начале следующего года. Землю планируют ввести в сельскохозяйственный оборот. Продать планируют участки под Можайском и Истрой.

«В Московской области много земли сельскохозяйственного назначения, которая может приносить пользу жителям и региону, если она работает. Некоторые собственники сельхозземель не используют ее по назначению, и земля простаивает, почва теряет свою плодородность, а территория земель, зачастую, захламляется, зарастает сухостоем или борщевиком, и становится угрозой жизнедеятельности жителей», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Глава ведомства напомнила, что собственник по закону несет ответственность за свою землю, которую необходимо использовать по назначению. Если такого не происходит на протяжении трех лет и ничего не меняется после предписания профильных надзорных органов, землю изымают. Безответственный владелец получает ее рыночную стоимость по результатам торгов.

Запущенные земли начали изымать в Подмосковье в 2016 году Тогда суд постановил забрать 10 гектаров в Дмитровском округе у собственника, который не использовал участок восемь лет. Начальная цена на торгах выросла в 12 раз и составила более двух миллионов рублей. Собственник получил больше, чем эта земля стоила на рынке.