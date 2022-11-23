Подмосковье 23 ноября 2022, 16:24 Изготовленный в Дубне аппарат для борьбы с раком начнет работать в Амурской области

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Линейный ускоритель Halcyon, изготовленный в особой экономической зоне «Дубна», закупили для онкодиспансера в Амурской области. Оборудование скоро введут в работу.

«Линейный ускоритель позволит онкодиспансеру принимать вдвое больше пациентов. Первые из них смогут получить необходимое лечение уже в декабре», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Процедуры с помощью комплекса Halcyon могут проходить до 80 человек каждый день. Вся процедура длится примерно семь минут, при этом непосредственно сеанс занимает всего две минуты. Аппарат может производить терапию самых разных видов рака. Он компактен, удобен при запуске, прост в эксплуатации.

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Оборудование было приобретено Амурским областным онкодиспансером в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Это уже второй комплекс компании «Фабрика РТТ», который отправился из Дубны на Дальний Восток. Точно такой аппарат работает в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе.

Почти 40 аппаратов для КТ и МРТ поступило в больницы Подмосковья с начала года. По личному поручению губернатора региона Андрея Воробьева эта работа будет продолжена.

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