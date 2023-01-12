Подмосковье 12 января 2023, 10:19 Изготовленные школьником иконы для участников СВО освятили в Одинцове

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Старшеклассник Дмитрий Дудченков вырезал из дерева иконы для участников СВО. Перед отправкой военным, их освятили в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцове. Вместе с ними на фронт уедут письма, которые парень написал вместе с одноклассниками.

О воинах в храме молятся ежедневно, рассказал священник Александр Красильников. В этот раз кроме обычной молитвы прошло освящение икон. Дмитрий, которые вырезал их из дерева, возглавляет совет школы и входит в состав Молодежного парламента округа.

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«На войне, так сложилось исторически, важны вера и поддержка. Я сделал иконы небольшого размера, чтобы их можно было положить в карман или повесить на шею. Это иконы Архангела Михаила и Спас в Силе», — поделился школьник.

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Мама парня Анна Колесникова рассказала, что в школе был организован пункт приема писем. Вместе с сыном они решили отправить на фронт подарки, которыми и срали рукодельные иконы. В работе мальчику помогала вся семья — родители и младший брат Тимофей. За неделю они изготовили 34 иконы.

Раненным военнослужащим в Подмосковье помогут с протезированием и реабилитацией. Об этом ранее заявил губернатор Андрей Воробьев. С воинами он пообщался в линической больнице в Видном.

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