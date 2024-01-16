Подмосковье 16 января 2024, 18:56 Изготовление маскировочных сетей и одежды для бойцов СВО организовали в Электростали Нина Басистая

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Производство маскировочных сетей и пошив больничной одежды развернули в пункте сбора гуманитарной помощи. Он расположен в культурном центре «Октябрь», куда все желающие могут принести необходимые для фронта вещи.

Для плетения маскировочной сети размером два на три метра требуется провести много часов за специальным станком, который был создан волонтерами. Большее количество людей, плетущих сеть одновременно, помогает сэкономить время. Каждый сезон и каждый район боевых действий требует своей собственной сети с особым рисунком плетения и цветом лент.

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Ранее спанбонд производился только в двух цветах — белом и черном. Однако за последние два года появились множество оттенков зеленого. Спанбонд поставляется в гуманитарный пункт в виде широких рулонов, которые нужно разрезать на полосы одинаковой ширины. Для этого волонтеры разработали и построили специальный станок из дерева. По словам добровольцев, раньше они вынуждены были резать сотни метров ткани ножницами, что приводило к множеству мозолей на пальцах.

В пункте гуманитарной помощи также изготавливают госпитальную одежду, включая трусы, брюки и футболки. Эта одежда представлена в двух вариантах: с липучками по боковым швам и с завязками. Она идеально подходит для применения аппарата Илизарова. Благодаря своей конструкции, эта одежда не стесняет движений и не оставляет рубцов на коже при длительном лежачем положении раненых бойцов.

Нина Басистая Нина Басистая Нина Басистая Нина Басистая Нина Басистая

Волонтер пункта гуманитарной помощи Татьяна Зайцева мастерски управляется с электроножом, разрезая сразу несколько слоев мягкой ткани для создания одежды.

«Список необходимых вещей формируется из пожеланий наших ребят и времени года. Но всегда нужны газовые баллоны, влажные салфетки, чай, кофе, супы быстрого приготовления, шоколадные батончики», — рассказала Екатерина Серова, руководитель пункта сбора гуманитарной помощи в Электростали.

Она добавила, что каждую неделю на фронт уезжают две-три машины с необходимыми вещами. Волонтерам всегда приятно получать обратную связь и благодарность от военных.

Ознакомиться с актуальным списком необходимых вещей можно в группе пункта сбора гуманитарной помощи и по телефону: +7 (929) 522-14-22.

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