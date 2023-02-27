Подмосковье 27 февраля 2023, 13:13 Изготовитель меловых добавок в Серпухове повысил эффективность благодаря национальному проекту

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Серпуховский производитель добавок для полимеров, красителей и компаундов «Никатор» повысил эффективность за счет участия в национальном проекте «Производительность труда». Принципы проекта были реализованы на предприятии за полгода.

За это время сотрудники завода и эксперты провели диагностику производственного потока, определили проблемные места и разработали план действий, направленных на их улучшение. В рамках пилотного участка был выбран сегмент производства меловых добавок, которые применяются при изготовлении упаковочных пленок.

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«По итогам проделанной работы на 19% — с 2813 минут до 2290 минут — на пилотном участке удалось сократить время протекания производственных процессов, при этом выработка увеличилась с 80 до 97 килограмм на человека в час, а запасы в потоке снизились на 10% — с 200 до 180 килограмм», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Отмечается, что протяженность перемещений готовой продукции по производственной площадке сократилась на 6% на фоне исключения лишней транспортировки и расчистки проездов. Кроме того, рабочие места сотрудников были приведены в соответствие со стандартом по системе 5С. Это позволило сократить время поиска нужного инструмента.

Сейчас компания определила для себя новые цели: через три года она рассчитывает увеличить производительность труда на 15%.

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