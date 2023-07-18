Подмосковье 18 июля 2023, 19:09 Издание «Подмосковье сегодня» представило уникальный проект для участников СВО «Подмосковье сегодня»

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Особый проект, разработанный для участников СВО, представили в издании «Подмосковье сегодня». Это единственная в России специальная газета, которая доставляется прямо на передовую.

«Это так называемый боевой листок. В этих газетах мы публикуем рассказы о героических земляках, очерки о поддержке наших ребят в тылу», — рассказал главный редактор «Подмосковье сегодня» Илья Попов.

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Газету печатают тиражом три тысячи экземпляров и каждый месяц доставляют в зону проведения СВО — именно в те части, где служат ребята из Московской области. На страницах издания, которое называется «Новости Подмосковья», пишут истории о военнослужащих, публикуют актуальную информацию о новых мерах поддержки, рассказывают об интересных событиях из родных городов. Здесь же можно прочитать обзоры на новую военную технику, узнать о реабилитации и о том, как поддерживают семьи бойцов, пока они находятся на фронте.

Уникальный для России проект появился в год, когда издание «Подмосковье сегодня» отмечает 105-летие. Сегодня редакция идет в ногу со стремительным развитием технологий, ежеминутно освещая самые громкие события страны и мира. Новости публикуются на 56 сайтах в режиме реального времени не только в Московской области, но и по всей стране. Однако в редакции отмечают, что даже сейчас, в эпоху соцсетей и мессенджеров, без бумаги журналисту — тоже никак. Старая добрая газета в руках — это всегда больше, чем просто новости. Особенно во время испытаний.

Ранее стало известно, что для участников СВО в Подмосковье ввели новую меру поддержки. По поручению губернатора Андрея Воробьева бойцам стало доступно бесплатное изготовление зубных протезов, имплантов или коронок.