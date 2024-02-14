Подмосковье 14 февраля 2024, 16:05 Издание газеты «Богородские вести» возобновили в Ногинске Телеканал «360»

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Выпуск газеты «Богородские вести» возобновили после перерыва в новом формате по просьбам жителей. Редакцию поддержали глава Богородского округа Игорь Сухин и депутаты.

Коллектив продолжил работу в старом составе. В новом выпуске появилось больше полос и актуальной информации об округе. Получить экземпляр газеты можно бесплатно в 50 точках распространения или оформить доставку на дом «Почтой России».

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«В первом номере мы рассказываем о прекрасных девушках из Обухова, которые с нежностью и гордостью заботятся о бойцах; смотрим ретроспективу важных событий зимы; убеждаемся, что у нас живут высококлассные спортсмены, а также очень талантливые люди, которые виртуозно разбираются даже в дебрях ЖКХ», — рассказала главный редактор газеты «Богородские вести» Наталья Пичугина.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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