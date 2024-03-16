Подмосковье 16 марта 2024, 16:24 Избирательный участок в Истре посетил 101-летний ветеран Георгий Анохин

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Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы под Москвой Георгий Анохин проголосовал на выборах президента России. Свое решение он принял на избирательном участке № 729 в Истре.

Сегодня Георгию Анохину 101 год. На фронт он отправился добровольцем в 1941 году, когда был зачислен в 173-ю стрелковую дивизию, в составе которой участвовал в Битве за Москву. Год спустя он получил тяжелое осколочное ранение, после выздоровления был переведен в район Астрахани и на Северный Кавказ.

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После окончания войны Георгий Васильевич Анохин отдал 37 лет своей жизни службе в органах МВД. Он не только был сотрудником уголовного розыска, но и занимал высокие посты, такие как начальник оперативно-разыскной заставы, старший следователь, начальник отдела дознания и руководитель отделения в Истре.

Отмечен боевыми наградами, в числе которых ордена Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Телеканал «360»

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