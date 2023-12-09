09 декабря 2023, 17:02
Избирательные участки в Серпухове оборудовали для маломобильных граждан
Голосование за кандидатов в Совет депутатов продолжается в городском округе Серпухов. Для удобства маломобильных граждан участки оборудовали всем необходимым.
Как сообщает Мособлизбирком, избирательные участки подготовили заранее, чтобы инвалиды и маломобильные граждане смогли исполнить свой гражданский долг.
Напомним, проголосовать на выборах в Совет депутатов жители Серпухова могут 9 и 10 декабря. Явка на 15:00 9 декабря превысила 9,5 тысячи человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах.
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Серпухов
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