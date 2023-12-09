Подмосковье 09 декабря 2023, 17:02 Избирательные участки в Серпухове оборудовали для маломобильных граждан

Читать 360tv в

Голосование за кандидатов в Совет депутатов продолжается в городском округе Серпухов. Для удобства маломобильных граждан участки оборудовали всем необходимым.

Как сообщает Мособлизбирком, избирательные участки подготовили заранее, чтобы инвалиды и маломобильные граждане смогли исполнить свой гражданский долг.

Напомним, проголосовать на выборах в Совет депутатов жители Серпухова могут 9 и 10 декабря. Явка на 15:00 9 декабря превысила 9,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».