Избирательные участки Подмосковья открылись в финальный день голосования

В Московской области открылись все избирательные участки, на которых можно проголосовать по Конституции. Они будут работать до 20:00.

1 июля — заключительный день для голосования по поправкам к Конституции. Сделать свой выбор можно было с 25 июня, работали больше четырех тысяч основных участков и еще около двух тысяч — на открытом воздухе.

Узнать номер и адрес своего участка можно на сайте ЦИК или через портал «Госуслуги». Кроме того, работает горячая линия по номеру телефона — 8 800 550-97-44. Позвонить на нее можно с 08:00 и до конца работы избирательных комиссий.

Проголосовать в Московской области могут те, кто имеет в регионе постоянную прописку или кто заранее подал заявление на участие в голосовании не в своем регионе через систему «Мобильный избиратель».

На голосование вынесены 206 поправок, которые касаются социальной жизни, распределения функций власти, семьи, науки, образования, патриотических вопросов, требований к госслужащим. В Московской области работают волонтеры Конституции, которые готовы объяснить суть поправок.

В бюллетене россиянам предложат либо одобрить весь пакет предлагаемых изменений в Конституцию, либо высказаться против них.