08 сентября 2023, 16:22
Произведенный в Химках шоколад подарили голосующим на избирательных участках
Шоколад «Родное Подмосковье. Выборы губернатора — 2023» вручили избирателям на участках для голосования. Сладости изготовили на фабрике в Химках.
Производитель сувенирной сладости «Торговый Дом Шоколада» каждый год участвует в выставке «Продэкспо-2023». Химкинская фабрика поставляет продукцию в Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Монголию и Китай.
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Выборы губернатора Московской области стартовали 8 сентября и продлятся до 10 сентября включительно. Всего на территории городского округа Химки работают 118 избирательных участков с 08:00 до 20:00 часов.
По данным ЦИК России на 14:00, на выборах Московской области 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования.
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Химки
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Выборы в Подмосковье — 2023
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