Подмосковье 08 сентября 2023, 16:22 Произведенный в Химках шоколад подарили голосующим на избирательных участках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Шоколад «Родное Подмосковье. Выборы губернатора — 2023» вручили избирателям на участках для голосования. Сладости изготовили на фабрике в Химках.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Производитель сувенирной сладости «Торговый Дом Шоколада» каждый год участвует в выставке «Продэкспо-2023». Химкинская фабрика поставляет продукцию в Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Монголию и Китай.

Реклама

Выборы губернатора Московской области стартовали 8 сентября и продлятся до 10 сентября включительно. Всего на территории городского округа Химки работают 118 избирательных участков с 08:00 до 20:00 часов.

По данным ЦИК России на 14:00, на выборах Московской области 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».