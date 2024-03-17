Подмосковье 17 марта 2024, 16:54 Избиратели из Солнечногорска отметили Масленицу на участках для голосования пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Жители Солнечногорска отметили широкую Масленицу прямо на участках для голосования. В последний день масленичной недели на избирательных участках городского округа проходит разнообразная развлекательная программа.

В главном офисе многофункционального центра в Солнечногорске расположен участок для голосования № 2994. Там создали атмосферу настоящего праздника. Гостей встречали ростовые куклы Солнышко и Медведь, символизирующие Масленицу и Россию. Всем желающим предлагали горячий чай из самовара и сладости.

Реклама

«Сегодня завершающий день голосования. Мы приближаемся к подведению итогов. Все дни на нашем избирательном участке проходило все в штатном режиме, люди продолжают приходить в хорошем настроении. На третий день для наших жителей мы подготовили праздник, посвященный Масленице», — сказала наблюдатель от Общественной палаты городского округа Солнечногорск Наталья Нестерова.

Напомним, что адрес своего избирательного участка можно посмотреть сайте. Проголосовать сегодня граждане могут до 20.00.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».