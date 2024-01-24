Подмосковье 24 января 2024, 15:25 Избиратели без регистрации по месту жительства смогут проголосовать в Подмосковье на выборах президента РИА «Новости»

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Избиратели, которые не имеют регистрации по месту жительства, смогут поучаствовать в выборах президента России в марте. Для них организуют 58 участков.

Как рассказали в Мособлизбиркоме, жителям этой категории необходимо прийти с паспортом, подать письменное заявление, получить бюллетень и проголосовать.

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Ознакомиться со списком избирательных участков можно по ссылке.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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