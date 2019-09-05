Из Зарайска в Рязань. Автобусный маршрут вернулся в расписание по просьбам жителей

Из Зарайска в Рязань теперь опять можно попасть на автобусе. Маршрут возобновил работу с начала сентября по просьбам жителей подмосковного города. Об этом сообщила пресс-служба городского округа.

За короткое время благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева важную для зарайцев проблему удалось решить. Ведь ранее между Зарайском и Рязанью ходили автобусы межрегионального маршрута, который закончил работать в начале этого года. Жители подмосковного города попросили губернатора области вернуть им возможность добраться до Рязани.

И с начала сентября комфортабельный автобус большой вместимости «Зарайск — Рязань» вновь вышел на маршрут. Больше всего это обрадует студентов. Новый учебный год для них начался с хорошей новости. Тем, кто обучается избранной профессии в Рязани, добираться теперь до города будет удобно и быстро.

«Автобусным маршрутом пользуются в основном студенты, которые ездят на учебу из Московской области в Рязань. С 1 сентября возобновилось транспортное сообщение между субъектами», — пояснила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Рейсы выполняются четыре раза в неделю — в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Расписание движения составлено с учетом пожелания жителей. Стоимость проезда составляет 300 рублей за наличный расчет и 250 рублей — по карте «Стрелка». Рейсы выполняет АО «Мострансавто».

«Автобусный маршрут „Зарайск — Рязань“ очень важен для зарайцев, он пользуется спросом. Введение данного автобусного сообщения позволит жителям Зарайска добираться до Рязани быстрее и с комфортом. Спасибо за такую возможность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву», — акцентировал глава муниципалитета Виктор Петрущенко.

В рейс автобус будет уходить в 07:35 и 17:05 от Зарайского автовокзала и в 11:10 и 19:00 из Рязани.

«По направлению из Зарайской поликлиники вынуждена была несколько раз в этом году ездить в Рязань, в медицинский центр, — рассказала местная жительница Валентина Кузьмина. — Приходилось или искать машину, договариваться с родственниками и знакомыми, или добираться на автобусе до Луховиц и пересаживаться там на электричку».

Как заметила Валентина Кузьмина, каждая поездка была сопряжена с массой проблем, превращаясь иногда в нелегкое испытание, еще труднее было тем, кто совершал такие поездки еженедельно.

«Очень хорошо, что теперь между Зарайском и Рязанью есть прямое сообщение. Как и многие жители города, благодарна губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что так быстро отреагировали на обращение зарайцев», — подчеркнула жительница Зарайска.