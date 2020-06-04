Из ветхих стен — в новые. Первые жильцы аварийных домов Чехова получили ключи от квартир
Из-за старого, уже слабого фундамента он давно стал проседать и разваливаться. Здание когда-то построили как ведомственное жилье для электриков. Его признали ветхим и не подлежащим ремонту еще в 1997 году. Но люди живут здесь до сих пор.
Например, Ольга Большакова провела в этом доме почти 30 лет. В квартире стала осыпаться штукатурка, а крыша прохудилась. Переезда она ждала очень давно. Теперь администрация округа вручила ей и пенсионерке Альфине Лашковой ключи от новых квартир в микрорайоне Губернский.
Если честно, то у меня ребенок даже всплакнул: моему младшему уже 23 года. Он здесь родился. Старший в другом месте. И получается, что всю жизнь здесь. Нам даже не веритсяОльга Большакова
В Губернском — одни из наиболее перспективных новостроек. В прошлом году для расселения людей из аварийного жилья здесь провели перепланировку четырех трехкомнатных квартир. Они разделены теперь на однокомнатные и двухкомнатные.
Пока обладатели квартир обустраиваются в новых жилищах, к переезду готовятся еще несколько семей, рассказал глава округа Григорий Артамонов.
Это, безусловно, очень важно любому человеку — жить в комфортных условиях. Мы эту работу намерены продолжать, чтобы ветхого жилья не осталосьГригорий Артамонов.
С начала года в Подмосковье в новые квартиры из аварийного жилья уже переехали 457 человек.