В подмосковном Чехове 15 семей расселят из аварийного жилья до конца года. Первые из них уже получили ключи от квартир в микрорайоне Губернский. Туда переезжают жильцы ветхого дома № 12 на Товарной улице.

Из-за старого, уже слабого фундамента он давно стал проседать и разваливаться. Здание когда-то построили как ведомственное жилье для электриков. Его признали ветхим и не подлежащим ремонту еще в 1997 году. Но люди живут здесь до сих пор.

Например, Ольга Большакова провела в этом доме почти 30 лет. В квартире стала осыпаться штукатурка, а крыша прохудилась. Переезда она ждала очень давно. Теперь администрация округа вручила ей и пенсионерке Альфине Лашковой ключи от новых квартир в микрорайоне Губернский.

Если честно, то у меня ребенок даже всплакнул: моему младшему уже 23 года. Он здесь родился. Старший в другом месте. И получается, что всю жизнь здесь. Нам даже не верится Ольга Большакова

В Губернском — одни из наиболее перспективных новостроек. В прошлом году для расселения людей из аварийного жилья здесь провели перепланировку четырех трехкомнатных квартир. Они разделены теперь на однокомнатные и двухкомнатные.

Пока обладатели квартир обустраиваются в новых жилищах, к переезду готовятся еще несколько семей, рассказал глава округа Григорий Артамонов.

Это, безусловно, очень важно любому человеку — жить в комфортных условиях. Мы эту работу намерены продолжать, чтобы ветхого жилья не осталось Григорий Артамонов.

С начала года в Подмосковье в новые квартиры из аварийного жилья уже переехали 457 человек.