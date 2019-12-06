Проблемно-методический семинар «Педагогика развития» прошел в МГОУ. За условными партами сидели не ученики, а действующие учителя. Ассоциация педагогов Подмосковья собирает преподавателей со всего региона на такие большие семинары ежегодно.

Учебный курс включает лекции по современным методикам обучения — о том, как мотивировать детей на учебу, что нового происходит в учебном процессе у коллег. Семинар организован при поддержке Минобразования региона.

Источник фото: телеканал «360»

«То, что сделала Московская область, называется „Интеллектуальная сеть российского образования“. Это особая и очень яркая сеть. Она буквально является хабом московского образования», — сказал заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов.

Среди лекторов была и депутат Госдумы Лидия Антонова. Педагог по образованию, она много отработала в школе. И здесь успевает и учить, и учиться.

Источник фото: телеканал «360»

«Все эти годы и до сегодняшнего дня мое образование не закончилось и не закончится, я думаю. Во-первых, мне интересно. Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы новые и интересные проекты приходили в Московскую область», — рассказала депутат Государственной думы Лидия Антонова.

Также с лекциями выступили эксперты в сфере образования и психологии. Целый день педагоги слушают лекции о новых методиках обучения, внедренных проектах, стандартах в образовании, о том, как сделать школу эффективным учреждением, а директору не отставать. И все это педагоги не устают записывать, чтобы потом использовать на своих уроках.