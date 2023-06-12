Подмосковье 12 июня 2023, 00:30 Региональное первенство по воздушно-силовой атлетике прошло в Подольске Мария Андрюхина

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Чемпионат Московской области по воздушно-силовой атлетике состоялся в спортивной школе олимпийского резерва «Лидер» в Подольске. Соревнования прошли в трех возрастных категориях, лучшие представят регион на всероссийском турнире в Саратове в июле.

«В России этот вид спорта стал официальным только в 2018 году. Все начиналось на улицах, поэтому такой особый антураж, особый формат», - подчеркнул вице-президент федерации воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Подмосковья Владислав Востриков.

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Судьи присуждали оценки участникам соревнований по правилам, которые утвердили в Министерстве спорта России. Особое внимание жюри уделяли чистоте выполнения элементов, количеству используемых снарядов и зрелищности выступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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