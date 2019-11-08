Сделать транспорт доступнее сразу для более четырех миллионов жителей смогут Московские центральные диаметры — наземное метро, которое свяжет столицу и Подмосковье. Из Одинцова до Лобни можно будет доехать меньше чем за полтора часа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин вместе с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым первыми проехались по маршруту МЦД и оценили МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск».

Четырем миллионам жителей Московского региона станет удобнее передвигаться с началом движения поездов по МЦД. Пассажиры смогут бесплатно пересесть с МЦД на МЦК или метро. В ожидании поезда придется провести не более пяти минут.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Глава Подмосковья отметил, что одно из ведущих достоинств Московских центральных диаметров — качество при доступности по цене. Андрей Воробьев вместе с мэром Москвы проехали часть пути, чтобы убедиться в готовности не только маршрута, но и инфраструктуры.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Из наших региональных бюджетов выделяются значительные средства на обновление подвижного состава, который позволит доехать в комфортных, чистых и современных условиях», — отметил губернатор области.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев и Сергей Собянин зашли в современный электропоезд «Иволга 2.0» отечественного производства. Стоимость проезда в нем составит 45 рублей в зоне «Пригород» по карте «Тройка» + «Стрелка».

«Сегодня проинспектировали готовность пересадочных станций. Большое внимание уделяем парковочным местам, благоустройству — всему тому, что делает пересадку удобной», — подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что до 2025 года запустят все пять Московских центральных диаметров.

«Для нас самое важное — выдержать те параметры, о которых мы договорились: разница между поездами — 6-7 минут, и выдержать качество», — сделал акцент Олег Белозеров. Он добавил, что все работы идут по графику.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Первые маршруты МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить 21 ноября. Только на первом участке МЦД — 24 станции, из них восемь — с пересадками на метро или МЦК. По самым скромным подсчетам, для жителей Московской области время в пути сократится на 40%. Линией будут пользоваться до 43 миллионов человек в год.