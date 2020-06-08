Подмосковный проект «Добрая комната» переняли уже и во многих других регионах России. Поликлиники начали создавать игровую зону для детей. Впервые ее открыли в Электростали, а теперь она есть в Тамбове, Чебоксарах и Новосибирской области.

Сам проект запустили в прошлом году по инициативе депутата Мособлдумы Линары Самединовой. Так, в День защиты детей в больнице Электростали открыли первую «Добрую комнату» для малышей.

Там подготовили игрушки, раскраски, телевизор для просмотра мультфильмов. Полы утеплили, а стены украсили рисунками с изображением детских героев.

Инициативу поддержала партия «Единая Россия», а проект стал региональным с символом в виде белого медведя Умки.

Сегодня наш проект живет. Менее чем за год мы открыли 49 таких комнат в разных уголках региона благодаря включенности депутатов, волонтеров, художников, предпринимателей Линара Самединова.

А на федеральный уровень «Добрая комната» вышла после того, как активисты «Молодой Гвардии» поделились этим опытом на образовательной сессии «Перезагрузка». И сейчас игровые зоны появляются в медицинских учреждениях по всей стране.

Тем временем в Подмосковье продолжается работа по созданию еще 20 таких комнат. После снятия ограничений там возобновят анимационные программы и занятия с волонтерами.