В Донецк приехали еще две фуры с гуманитарной помощью от жителей Подмосковья. Грузовики с буквой Z доставили жителям Донбасса товары, собранные в рамках акции «Доброе дело».

В рамках акции, которую поддержал губернатор Андрей Воробьев, семьи Московской области собирают для ЛНР и ДНР еду, воду, одежду, обувь, технику и другие необходимые вещи. Дети вкладывают рисунки и сделанные своими руками поделки, чтобы морально поддержать сверстников в Донбассе.

В регионе работают более 130 пунктов сбора гумпомощи. Кроме того, в апреле к акции «Доброе дело» присоединились школьники — теперь сбор идет и в общеобразовательных учреждениях. Инициаторами стали учащиеся гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе, затем идею поддержали во всех школах региона.

Информацию о работе пунктов приема гумпомощи жители Подмосковья могут получить на сайте volontermo.ru.

Это не вся помощь жителям Донбасса, которую оказывают в Подмосковье. Местные семьи берут под опеку детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, для беженцев проводятся ярмарки вакансий.